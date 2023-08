Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pomůže i dohledové centrum

BRNO: Na dálnici D1 poblíž Brna začala stavba jejího rozšíření na šest pruhů.

Jeden z nejvytíženějších úseků dálnice D1 mezi kilometry 194 až 196 dostane v každém směru o jeden pruh více. Stavba, která na poměrně dlouhou dobu ovlivní dopravu na páteřní dálnici poblíž Brna a řidičům ve finále nabídne v každém směru tři jízdní pruhy, odstartovala v noci na úterý změnou dopravního značení. Řidiči tak budou v průběhu výstavby jezdit úsekem ve dvou zúžených jízdních pruzích, podobně jak tomu bylo nedávno při celkové rekonstrukci dálnice mezi Prahou a Brnem. Průjezd již tak přetíženým úsekem nebude pro řidiče rozhodně jednoduchým. Zvlášť pokud v místě vznikne jakákoliv patálie. Byť jen v podobě defektu, poruchy či technického problému jakéhokoliv vozidla. Dopravní nehody nevyjímaje.

Policie se na stavební akci dlouhodobě připravovala spolu s ŘSD, dalšími složkami IZS a odtahovými firmami. Připravila opatření, která mají za cíl v rámci možností v oblasti co nejplynulejší provoz na dlouhodobě přetíženém a kapacitně nedostačujícím úseku dálnice, ale i na přilehlých komunikacích. Ty budou rovněž výrazně vytíženější.

Jihomoravští policisté zřídili speciální kamerové centrum pro dohled. Jeho úkolem bude především rychlé a efektivní řízení posílených policejních hlídek, které budou v úseku průběžně operovat. Denně to bude pět až šest hlídek, především na motocyklech. Policisté tak budou co nejrychleji řešit problematické situace i drobné kolize. Policistům z Dálničního oddělení v Chrlicích, kteří mají úsek pod dohledem, budou pomáhat i kolegové z dalších útvarů. Zřízená pracovní skupina bude také situaci průběžně vyhodnocovat a navrhovat opatření pro zlepšení průjezdnosti.

Znovu upozorňujeme na nutnost tvoření záchranářské uličky už v momentě dojíždění do kolon. Může to v některých případech nejen zachránit lidské životy, ale zcela jistě to urychlí odstraněn překážky a obnovení provozu. Řidiči by měli mít v autě dostatek paliva, provozních kapalin i pití pro případ závažnějších událostí. Sledovat by měli nejen aktuální dopravní značení, ale i informace na portálech a dopravní zpravodajství. Pokud mohou řidiči využít alternativní trasu, nechť zváží její užití.

Doporučení pro řidiče:

1. Před vyjetím si cest naplánuj.

2. Pokud můžeš, zvol jinou trasu.

3. Sleduj dopravní zpravodajství.

4. Počítej s časovou rezervou (můžeš čekat v kolonách).

5. Sleduj dopravní značení, informační tabule, pokyny policistů a respektuj je.

6. Ve vozidle měj dostatek paliva a provozních kapalin.

7. Vezmi si s sebou na cestu dostatek tekutin k pití.

8. Při dojíždění ke koloně vytvářej včas záchranářkou uličku.

9. Sleduj situaci v provozu a přizpůsob tomu své chování.

10. Dávej pozor na rychlost a vzdálenost před vozidlem, abys mohl bezpečně zpomalit nebo zastavit.

11. Nezapomínej při dojezdu ke koloně včas používat výstražná světla.

12. Zbytečně neblokuj ostatní.

13. Když budeš mít problém, volej 158, při nehodě nebo poruše bezpečně opusť vozidlo.

por. Bohumil Malášek, 1. srpna 2023

vytisknout e-mailem