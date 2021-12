Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pomstil se zaměstnavateli

PARDUBICE – Kriminalisté z Pardubic během pěti dnů dopadli podezřelého, který měl mít na svědomí úmyslné zapálení dodávky a další škodu na budově nejmenované firmy.

způsobená škodaPožár vzplanul v sobotu 4. prosince, v ten den byl pachatel neznámý, ale provedené úkony na místě a další prověřování už ukázaly, koho hledat. Včerasi pardubičtí kriminalisté pro podezřelého přišli na ubytovnu. Jde o 43letého muže (bývalého zaměstnance), který dodávku v areálu firmy zapálil proto, aby se majiteli pomstil za neshody a dluh, který vůči němu údajně má.

Podezřelý byl zaměstnancem poškozené firmy od června letošního roku a poslední den v práci strávil 12. října 2021. Pracovní poměr dle jeho slov ukončil na svou žádost. Majitel mu měl dlužit 130tisíc a na žádosti o vyplacení nereagovat. Zlost, zrada a zklamání, to všechno v 43letém muži vřelo natolik, že se rozhodl pomstít. Posilnil se vodkou, vše promyslel a vydal se k areálu. Přelezl plot, tekutým podpalovačem polil vozidlo s reklamními nápisy firmy a škrtl zapalovačem. Podpalovač nefungoval tak rychle jak předpokládal, chvíli čekal, jestli se to vůbec rozhoří, až když si byl jistý, že auto plameny pohltí, teprve potom stejnou cestou spokojeně odešel. Při čekání na autobus zaznamenal příjezd hasičů. Vůbec nepochyboval o tom, že jedou na požár, který on sám založil.

Neshořelo pouze vozidlo v hodnotě 850.000, požár poškodil i přilehlo halu a zastřešení firmy. Podezřelý se k jednání doznává, za poškození cizí věci mu hrozí až tříleté vězení. Škoda převyšuje milionovou hodnotu.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

10. prosince 2021

