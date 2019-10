Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pomozte vypátrat pachatele

KLADENSKO – Na nádraží řádil zloděj.

Včera 14. října 2019 v ranních hodinách přijal na tísňovou linku 158 operační důstojník oznámení, že v době od 10. října 2019 od 15:00 hodin do 14. října 2019 06:10 hodin neznámý pachatel poškodil stavební buňku na vlakovém nádraží v Kamenných Žehrovicích. Do této násilím vnikl a odcizil z ní radiostanice s nabíječkami. To mu zřejmě nestačilo a ze stavebního kontejneru ukradl po odstranění visacích zámků bourací kladivo určené na montáž k bagru a to včetně připojovacích hydraulických hadic, vibrační měch, elektrocentrálu, motorovou pilu, kompresor a nabíječku autobaterií. Celkem byla škoda na odcizených věcech vyčíslena na 211.600,- Kč. Poškozením způsobil zloděj škodu 3.400,- Kč.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od případných svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedeného nádraží v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Stochov, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 881. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

15. října 2019

