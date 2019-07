Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pomozte vypátrat pachatele

KLADENSKO – Stavební firmě byla způsobena škoda 130.000,- Kč.

V pondělí 15. července 2019 přijal operační důstojník na tísňovou linku 158 oznámení od pracovníka stavební firmy, že došlo ke krádeži lžíce a paletizační vidlice z nakladače BOBCAT S570 RZ S066715. Zatím nezjištěný pachatel odcizil věci v obci Kamenný Most a to v době od 14. 7. 2019 od 18:00 hodin do 15. 7. 2019 do 89:15 hodin. Škoda byla vyčíslena na 130.000,- Kč.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedeného stroje v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Zlonice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 591. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18. července 2019

vytisknout e-mailem