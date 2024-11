Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pomozte s vypátráním 19letého muže

HRADECKO - Muž se vyhýbá trestnímu stíhání.

Již v polovině srpna loňského roku jsme v časných ranních hodinách zadrželi tehdy 18letého muže, který po přelezení 2m plotu se neoprávněně pohyboval v areálu jedné hradecké firmy. V areálu měl využít příležitosti a vniknout do neuzamčeného odtahového vozidla, které ponechanými klíčky nastartoval a vzápětí nacouval do odstaveného autobusu. Následně vnikl do dalšího zaparkovaného auta, s kterým jezdil po hale, kde narazil do různého vybavení a poté najel do montážní jámy. Vzniklým rámusem na sebe upozornil a přítomní zaměstnanci tak zavolali na linku 158.

S přivolanou hlídkou muž odmítal spolupracovat, proto musela použít donucovací prostředky hmaty a chvaty a omezit ho na svobodě. Podrobila ho dechové zkoušce s výsledkem téměř 2 promile alkoholu a po zjištění totožnosti ho převezla na protialkoholní záchytnou stanici.

Způsobená škoda na věcech a vozidlech byla vyčíslena na více než 400 tisíc korun.

Policisté případ řeší jako trestný čin neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky, za což pachateli hrozí až 3letý trest odnětí svobody.

Jelikož se po muži "slehla zem" a vyhýbá se procesním úkonům, žádáme veřejnost o spolupráci. Kdo by mohl k hledanému muži podat jakoukoliv informaci, ať zavolá na linku 158.

Podrobné informace - pokud je odkaz nefunkční, pátrání bylo odvoláno.

por. Iva Kormošová

12.11.2024, 8.00







vytisknout e-mailem