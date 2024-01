Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pomozte s objasněním vážné dopravní nehody

Český Krumlov – K čelnímu střetu dvou vozidel vzlétl vrtulník.

Policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu vyjížděli v neděli dne 10. prosince 2023 k vážné dopravní nehodě, ke které došlo v době okolo 15:40 hodin na silnici první třídy číslo třicet devět u obce Kladenské Rovné na Českokrumlovsku. Řidič nákladního vozidla značky Volkswagen, jedoucí ve směru od obce Černá v Pošumaví na Český Krumlov zde z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním vozidlem značky Seat. Při dopravní nehodě došlo u obou řidičů a dvou spolujezdců z vozidla Seat ke zraněním, se kterými museli být převezeni do českobudějovické nemocnice. Zraněný řidič z nákladního vozidla musel být do nemocnice transportován letecky. Škoda, která vnikla v důsledku dopravní nehody, byla vyčíslena na nejméně 200 000 korun.

Policisté nyní žádají případné svědky, především řidiče, kteří v uvedenou dobu místem dopravní nehody projížděli, aby se se svými poznatky, případně záznamy z palubních kamer, dostavili na služebnu v ulici Tovární číslo popisné 165 v Českém Krumlově nebo aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 232 250.

Děkujeme za vaši pomoc.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

2. ledna 2024

