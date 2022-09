Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pomozte při pátrání po nezletilé dívce

TEPLICKO - Ta odešla 30. srpna 2022 ze svého bydliště.

Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované nezletilé dívce, viz. odkaz níže. Dívka trvale žijící v Teplicích odešla dne 30. srpna 2022 v ranních hodinách z místa svého bydliště. Od té doby se domů nevrátila ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Jedná se již o několikátý útěk pohřešované z její pěstounské rodiny.

Dívka je 160 až 165 cm vysoká, střední postavy, zdánlivé stáří 14 až 16 let. Má dlouhé hnědočerné vlasy a hnědé oči. Na sobě měla naposledy světle šedou mikinu na zip s kapucí, na rukávech a zádech nápisy černé barvy, plátěné světle zelené kalhoty a na nohou červené botasky. Vlasy může mít sepnuté do culíku.



Poznatky k pobytu nebo výskytu uvedené osoby je možno předat na linku 158 případně na nejbližším oddělení Policie České republiky.

Pátrání po osobách - Policie České republiky

