Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pomozte při pátrání po pohřešovaném pacientovi psychiatrické léčebny

KRAJ/ČESKOLIPSKO - Kriminalisté pátrají po 33letém muži, který opustil areál psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích. Muž může na fyzický kontakt jednat agresivně a impulzivně. Buďte obezřetní.

Kriminalisté pátrají po 33letém muži z Českolipska, který byl naposledy spatřen ve středu 23. září, ve 12:30 v areálu psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích. Pohřešovaný muž se do souačasné doby nevrátil do nemocničního zařízení a ani o sobě nepodal dosud žádnou zprávu.

Jedná se o osobu, která trpí vážnými psychickými problémy, na kontakt s další osobou by mohl jednat impulzivně a agresivně.

Upozorňujeme občany, aby se nepokoušeli pohřešovaného zadržet. O jeho pohybu či výskytu okamžitě vyrozumte nejbližší policejní služebnu nebo využijte bezplatnou tísňovou linku 158.

Další ionformace naleznete v aplikaci pátrání po osobách.

V případě, že uvedený odkaz již nebude aktivní, bylo pátrání po pohřešovaném ukončeno.

Děkujeme za spolupráci.

24. září 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

