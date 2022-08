Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pomozte při pátrání po hledaném muži

KRAJ - Kriminalisté žádají veřejnost o spolupráci.

Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po hledaném 36letém muži, který dne 11. srpna odešel z nestřeženého pracoviště v ulici České Mládeže v Liberci. Uprchlý vězeň byl na základě roszudku Okresního soudu v Semilech umístěn do věznice pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kde si měl odpykat trest odnětí svobody.

Uvedený muž se do současné doby nevrátil do místa výkonu trestu a jeho současný pobyt není znám. V minulosti působil jako námezdná pracovní síla v kempech a plovárnách po celé republice, kde vykonával různé příležitostné práce. Mohl by se pohybovat ve společnosti blíže nezjištěné ženy.

Více o hledaném 36letém muži naleznete v rubrice pátrání po osobách.

Pokud již tento odkaz nebude aktivní, pátrání bylo ukončeno.

Nepokoušejte se muže sami zadržet!

Informace o jeho výskytu neprodleně předejte na jakoukoli součást Policie České republiky, nebo využijte bezplatné linky tísňového volání 158.

Děkujeme za spolupráci.

24. srpna 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

