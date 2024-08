Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání po 15letém mladíkovi

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.

Chebští kriminalisté pátrají po pohřešovaném patnáctiletém mladíkovi z Aše, který je přibližně 170 centimetrů vysoké štíhlé postavy, má krátké hnědé vlasy a oči modré barvy.

Další informace k pohřešovanému mladíkovi naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Patnáctiletý mladík je svěřencem Dětského domova Čtyřlístek Planá na Tachovsku. Ve středu 28. srpna letošního roku se měl do 18:00 hodin vrátit do dětského domova z povoleného pobytu u své matky v Aši, ovšem do zařízení se do současné době nevrátil a svým příbuzným ani známým o sobě nepodal žádnou zprávu.

Na sobě by mohl mít černé dlouhé kalhoty a červené triko bez potisku.

V levém uchu má náušnici ve tvaru stříbrné kuličky.

Pohřešovaný mladík by u sebe měl mít mobilní telefon, který je ovšem nedostupný.

Podle prvotních informací by se měl pohybovat na území města Aš a přilehlém okolí nebo v Chebu.

V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.



nprap. Jakub Kopřiva

30. 8. 2024

