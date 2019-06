Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.

Sokolovští kriminalisté pátrají po hledané 44leté ženě ze Sokolova, která je přibližně 150 -180 cm vysoké postavy, má rovné plavé prošedivělé vlasy středně dlouhé délky a zelené oči.

Další informace k hledané ženě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena).

Na hledanou ženu byl vydán Okresním soudem v Sokolově příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci přečinu Zanedbání povinné výživy. Toho se měla dopustit tím, že od ledna 2014 si neplní svojí vyživovací povinnost na syna. Hledaná žena by se mohla pohybovat mezi osobami bez domova. Žena by se mohla nacházet v Moravskoslezském kraji v okolí Bruntálu.

V případě jakýchkoliv informací k hledané ženě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

27. 6. 2019

