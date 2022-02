Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání

KARLOVARSKÝ KRAJ – Pátráme po 44leté ženě.

Policisté na Chebsku v současné době pátrají po 44leté ženě z Mariánských Lázní, která je přibližně 150 cm vysoké postavy, má hnědé oči a rovné hnědé vlasy.



Další informace k pohřešované ženě naleznete ZDE (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena).

Pohřešování ženy oznámila její sestra, když se žena dne 4. 2. 2022 ve večerních hodinách nevrátila domů. Na sobě by měla mít růžovošedou bundu a modré džíny. Dále by u sebe měla mít fialovošedý batoh, který nosí v ruce. Mobilní telefon má nedostupný. V současné době by se mohla pohybovat v okolí obcí Dolní Žandov, Valy, Stará Voda, Kynžvart a Mariánské Lázně.



Jakékoliv poznatky k pohřešované ženě volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.



mjr. Bc. Kateřina Pešková

5. 2. 2022

vytisknout e-mailem