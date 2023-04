Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání

KARLOVARSKÝ KRAJ – Pohřešuje se 17letá dívka.

Chebští kriminalisté pátrají po pohřešované 17leté dívce z Dětského domova v Aši, která je přibližně 171 cm vysoké hubené postavy, má tmavě hnědé vlasy k ramenům a hnědé oči.

Další informace k pohřešované dívce naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena).

Pohřešovaná dívka dnes nedorazila do školy a ani se do současné doby nevrátila zpět do svého bydliště. Na sobě by měla mít sportovní boty bílé barvy, modré rifle, černou mikinu, černou bundu s nápisy Adidas a kabelku stejné značky. Mobilní telefon má u sebe, ale momentálně je její číslo neznámé. Léky žádné neužívá a netrpí žádnou nemocí. Není bezprostředně ohrožena na životě.

Jakékoliv poznatky k pohřešované dívce volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

25. 4. 2023

