Pomozte při pátrání

Policisté pátrají po hledaném 16letém chlapci ze Sokolova, který je přibližně 165 cm vysoké štíhlé postavy, má krátké černé vlasy a hnědé oči. Při výslovnosti má zadrhávat.

Další informace k hledanému chlapci naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Hledaný chlapec měl v pátek 18. června letošního roku v 14:00 hodin na propustku opustit Dětský domov v Plesné. Následně měl autobusem odjet do Chebu ke své babičce, kde měl být celý víkend. Od své příbuzné měl odejít v pondělí 21. června v brzkých ranních hodinách na autobus, kterým měl odjet zpět do Plesné. Do Dětského domova v Plesné ovšem do současné doby bez omluvy a udání důvodu nedorazil, navíc o sobě zaměstnancům zařízení nepodal žádnou zprávu. Nekontaktoval ani své příbuzné.

Pohřešovaný chlapec nevlastní mobilní telefon a již v minulosti se z vycházky do Dětského domova v Plesné několikrát nevrátil.

Při odchodu z Dětského domova v Plesné měl mít hledaný chlapec na sobě tepláky vínové barvy, bílé triko, bílé boty značky Puma a na zádech černý batoh.

V případě jakýchkoliv informací k této hledané osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jakub Kopřiva

24. 6. 2021

