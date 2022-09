Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání

KARLOVARSKÝ KRAJ – Pohřešuje se 15letá dívka.

Chebští policisté pátrají po pohřešované patnáctileté dívce, která je přibližně 170 cm vysoké štíhlé postavy, má dlouhé hnědé vlasy po ramena obarvené žlutou a oranžovou barvou a hnědé oči.

Další informace k pohřešované dívce naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena).

Pohřešování dívky oznámila pracovnice Dětského domova v Mariánských Lázních, která uvedla, že chovankyně nedorazila dnešního dne 12. září do Základní školy Hamrníky. Dívka se měla cestou do školy před svými spolužáky zmínit, že chce utéct. Do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Mobilní telefon u sebe nemá. Dívka je zdravá a neužívá žádné léky. Na sobě má mít žluto-oranžovou mikinu s kapucí, růžovou šusťákovou bundu, tmavě zelené kalhoty se žlutým obrázkem na stehně, bílé tenisky a školní tašku.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek

12.9.2022



