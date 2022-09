Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání

KARLOVARSKÝ KRAJ – Pohřešuje se 29letý muž.

Chebští policisté pátrají po pohřešovaném devětadvacetiletém muži, který je přibližně 160 cm vysoké silnější postavy, má krátké vlasy tmavé barvy a hnědé oči.

Další informace k pohřešovanému muži naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena).

Pohřešování muže oznámila jeho matka, která uvedla, že byl naposledy viděn s rodinným příslušníkem včerejšího dne, tedy 14. září 2022, v Chomutově, kde byl řešit pracovní záležitosti. Během toho měl odejít na toaletu a už se nevrátil. Dále bylo zjištěno, že byl dnes krátce před patnáctou hodinou kontrolován policejní hlídkou v Březové na Sokolovsku, kde měl jít pěšky po silnici směrem do Chebu. Matka pohřešovaného muže zároveň uvedla, že se obdobně zachoval před dvěma dny. To byl ovšem nalezen, jak jde pěšky za svými sourozenci do Stříbra a je tak možné, že by tam mohl mířit i tentokrát. Do současné doby o sobě nepodal svým příbuzným ani známým žádnou zprávu. Mobilní telefon u sebe pohřešovaný muž nemá. Každý večer má brát léky, které u sebe ale nemá. U sebe by měl mít muž minimální finanční hotovost.

Na sobě má mít červenou mikinu s kapucí, tmavé tepláky a pracovní boty.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek

15.9.2022

