Pomozte při pátrání

Chebští kriminalisté pátrají po pohřešovaném pětačtyřicetiletém muži z Aše, který je přibližně 180 centimetrů vysoké štíhlé postavy, má velmi krátké vlasy ostříhané tzv. na „ježka“ a má natržený ušní lalůček. Pohřešovaný muž by měl mít vousy a na rtu a po stranách hlavy jizvy. V minulosti nosíval řetízky a prsteny z chirurgické oceli.

Další informace k pohřešovanému muži naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Pohřešovaný muž měl v pátek 6. ledna letošního roku společně se svými kamarády odjet pracovně do Prahy. Od té doby o sobě nepodal svým známým ani příbuzným žádnou zprávu a ani se do současné doby nevrátil do svého bydliště. Skupinka kamarádů, se kterou do Prahy pracovně odjel, se již koncem ledna vrátila zpět do Aše.

Muž trpí nemocí, na kterou by měl užívat léky, které ovšem pravidelně neužívá. Pětačtyřicetiletý muž nevlastní mobilní telefon a mohl by se pohybovat mezi osobami bez domova.

Na sobě by pohřešovaný muž mohl mít černou bundu s bílým nápisem na rukávu, šedé rifle a černou pletenou čepici. Na nohách černé zimní boty.

V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

mjr. Jakub Kopřiva

10. 2. 2023

