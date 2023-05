Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.



Karlovarští kriminalisté pátrají po pohřešovaných chlapcích ve věku 15 a 16 let, kteří by se dle zjištěných poznatků měli pohybovat spolu. Šestnáctiletý chlapec je přibližně 160 cm vysoké hubené postavy, má černé krátké vlasy a hnědé oči. Patnáctiletý chlapec je přibližně 165 cm vysoké hubené postavy, má krátké černé vlasy a hnědé oči.

Další informace k pohřešovaným chlapcům naleznete zde a zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byly pohřešované osoby nalezeny).

Pohřešování obou chlapců oznámil v pondělí 22. května letošního roku vychovatel z dětského domova ve Žluticích, který uvedl, že oba chlapci utekli téhož dne kolem šestnácté hodiny ze zahrady dětského domova. Do současné doby se nevrátili a nedali o sobě nikomu vědět. Chlapci utekli opakovaně, starší naposledy před čtyřmi dny. Starší chlapec na sobě při odchodu měl tmavou mikinu, tmavé kalhoty a světlé tenisky. U sebe by také mohl mít mobilní telefon. Chlapci by neměli být v ohrožení života. Dle zjištěných informací by se mohli pohybovat na území Ústeckého kraje.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešovaným dívkám volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek

23.5.2023

