Pomozte při pátrání

Chebští kriminalisté pátrají po celostátně hledané 17leté dívce ze Sokolova, která je přibližně 165 cm obézní postavy, má hnědé oči a dlouhé hnědé vlasy s melírem. Na vnitřní straně předloktí má tetování s motivem motýla.

Další informace k hledané dívce naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Sedmnáctiletá dívka odešla v pondělí 13. srpna letošního roku v ranních hodinách z Dětského domova v Chebu do školského zařízení. Následně se měla vrátit do Dětského domova v Chebu, jehož je svěřenkyní, ovšem do současné doby se bez udání důvodu nevrátila. Naposledy byla spatřena v pondělí kolem 14. hodiny právě ve školském zařízení. Dívka má u sebe mobilní telefon, který je ale nedostupný.

V době odchodu na sobě dívka měla červené tepláky, černou mikinu s bílým obrázkem Mickey Mouse, malou kabelku na řetízku černé barvy a světlé boty Nike.

V případě jakýchkoliv informací k této hledané osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 9. 2021

