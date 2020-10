Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.

Sokolovští kriminalisté pátrají po pohřešovaném 38letém muži ze Sokolova, který je přibližně 180 cm vysoké sportovní postavy a má krátké hnědé vlasy.

Další informace k pohřešovanému muži naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena).

Pohřešovaný muž by měl mít na sobě tmavě modré tepláky, mikinu s kapucí tmavě zelené barvy a světle modrou zimní bundu. Na nohou by měl mít obuté černé sportovní boty a na zádech pravděpodobně zelený batoh. Pohřešovaný muž odešel z místa svého pobytu ve čtvrtek dne 15. října 2020 a naposledy byl spatřen dnes 16. října 2020 kolem osmé hodiny ranní u vlakového nádraží v Sokolově. Pohřešovaný muž se léčí s duševní nemocí a mohl by být agresivní.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Eva Valtová

16. 10. 2020

