Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.

Policisté z Karlovarského kraje pátrají po dvou pohřešovaných chlapcích ve věku 13 a 14 let, kteří by se měli podle zjištěných poznatků pohybovat spolu. Třináctiletý chlapec z Karlových Varů je přibližně 150 cm vysoké obézní postavy, má nakrátko střižené hnědočerné vlasy a na jednom z prstů na ruce by měl mít vytetovaný křížek. Čtrnáctiletý chlapec z Chebu je přibližně 175 cm vysoké štíhlé postavy, má černé krátce střižené vlasy a pod levým okem by měl mít vytetovaný křížek.

Další informace k pohřešovaným chlapcům naleznete zde a zde (v případě, že tyto odkazy již nejsou aktivní, byly pohřešované osoby nalezeny).

Pohřešovaní chlapci odešli společně bez povolení ve středu 3. února 2021 kolem 21. hodiny z Dětského domova v Mariánských Lázních. Od té doby o sobě nedali nikomu vědět. Kriminalisté šetřením zjistili, že dvojice mladíků by se mohla pohybovat na Sokolovsku či v Karlových Varech a okolí.

Třináctiletý chlapec měl v době odchodu na sobě modrou bundu nebo mikinu, tmavě modré kalhoty a na nohou bílé kotníkové boty. Čtrnáctiletý chlapec měl v době odchodu na sobě černou péřovou bundu, šedé tepláky a na nohou modré kotníkové boty.

V případě jakýchkoliv informací k těmto pohřešovaným osobám volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jakub Kopřiva

4. 2. 2021

