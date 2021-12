Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání

KARLOVARSKO – Volejte na bezplatnou telefonní linku 158.

Karlovarští kriminalisté pátrají po svědcích události, ke které došlo v pátek 10. prosince letošního roku kolem 17. hodiny na pozemní komunikaci I/6 ve směru z Karlových Varů na Prahu.

Sedmatřicetiletý muž řídil osobní automobil značky Volvo a nerespektoval opakované výzvy policistů k zastavení vozidla. Řidič měl ujíždět směrem na Prahu až k čerpací stanici MEDOS, kde se měl s automobilem otočit a pokračovat směrem na Karlovy Vary. Následně měl sjet s vozidlem u odbočky na obec Verušičky do pole a z něj po chvíli vyjet zpět na silnici. Poté měl pokračovat směrem na obce Luka a Albeřice. Během toho byl policisty pronásledován a opakovaně vyzýván prostřednictvím světelného a zvukového zařízení a nápisu STOP POLICIE k zastavení vozidla. Na opakované výzvy však nereagoval. Po několika minutách se měl automobilem vydat do vojenského prostoru Hradiště, kde nakonec nezvládl řízení a s vozidlem sjel do příkopu. Po vystoupení z automobilu byl sedmatřicetiletý muž zadržen.

Po celou dobu měl řidič svou nebezpečnou jízdou ohrožovat policisty i ostatní účastníky silničního provozu.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Kriminalisté žádají případné svědky této události, kteří v inkriminovanou dobu uvedenými místy procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této události, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 12. 2021

