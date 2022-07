Pomozte při pátrání

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ – Pohřešuje se 16letá dívka.

Sokolovští policisté pátrají po pohřešované šestnáctileté dívce, která je přibližně 170 cm vysoké štíhlé postavy, má dlouhé hnědé vlasy po ramena a hnědé oči.

Další informace k pohřešované dívce naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena).

Pohřešování dívky oznámila její matka, která uvedla, že měla její dcera včerejšího dne v pátek 1.7.2022 ve 14 hodin odejít z domova s tím, že jede do Sokolova nakupovat. Se svou matkou se měla domluvit, že se vrátí v ten den do 19 hodin. Dívka tak neučinila a do současné doby o sobě nepodala svým příbuzným ani známým žádnou zprávu. Mobilní telefon nemá. Dívka je zdravá a neužívá žádné léky. Na sobě má mít šedé upnuté džíny, modrou džínovou bundu se šedými rukávy a na nohou bílé tenisky. Je možné, že se dívka pohybuje ve společnosti svého 17letého kamaráda.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

prap. Jan Bílek

nprap. Jakub Kopřiva

2.7.2022



