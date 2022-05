Pomozte při pátrání

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

SOKOLOVSKO – Volejte na linku 158.

Na konci března letošního roku měla žena dosud neznámé totožnosti vstoupit do vchodu panelového domu v Sokolově. Následně se jí mělo podařit otevřít vstupní dveře do jedné z bytových jednotek. Do bytu měla vstoupit a z chodby odcizit zavěšenou kabelku s peněženkou, ve které měla majitelka finanční hotovost, osobní doklady i platební kartu. Po chvíli měla i s odcizenými věcmi panelový dům opustit. Po několika hodinách měla být z odcizené platební karty provedena platba v prodejně potravin v Sokolově, ovšem platba byla zamítnuta.

Sokolovští policisté z obvodního oddělení Sokolov – město ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Zároveň sokolovští policisté pátrají po totožnosti neznámé ženy, která měla do panelového domu vstoupit a následně z bytu kabelku odcizit.

V případě jakýchkoliv informací k ženě z videozáznamu volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 5. 2022

