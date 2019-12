Pomozte při pátrání

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.

Karlovarští kriminalisté pátrají po pohřešované 15leté dívce ze Sokolova, která je asi 170 cm vysoké hubené postavy, má hnědé oči a středně dlouhé hnědé rovné vlasy.

Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena).

Dívka je pohřešovaná od 18. prosince 2019, kdy pro ní přijela matka do školy a ona v ní nebyla. Dívka by měla mít na sobě khaki bundu s kapucí, kterou lemuje kožich. Dále by měla mít černé kalhoty s dírami na stehnech, černé boty na klínku a černý vak s růžovými nápisy. Dle zjištěných poznatků by se mohla pohybovat na různých místech na Sokolovsku.

Jakýkoliv poznatek o pohybu nebo pobytu pohřešované dívky sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

19. 12. 2019

