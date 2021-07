Pomozte při pátrání

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ – Pohřešuje se 13letá dívka.

Karlovarští kriminalisté pátrají po pohřešované 13leté dívce ze Sokolova, která v současné době bydlí v Lokti.

Další informace k pohřešované dívce naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena).

Ta měla z místa bydliště odejít ve středu dne 14. 7. 2021 kolem osmé hodiny večer s tím, že se do hodiny vrátí domů. Domů se však do teď nevrátila. Není to poprvé, kdy odešla z bydliště a nevrátila se. Při odchodu měla na sobě černou mikinu s kapucí, zelené kalhoty a světlé boty. Pohřešovaná dívka má krátce střižené hnědé vlasy, ve kterých má barevné sponky. Nebere žádné léky.

Jakékoliv poznatky k pohřešovanému muži volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu

por. Bc. Zuzana Týřová

15. 7. 2020

