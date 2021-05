Pomozte při pátrání

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

SOKOLOVSKO – Volejte na bezplatnou telefonní linku 158.

Sokolovští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, která se stala ve čtvrtek 20. května letošního roku kolem 05:45 hodin na křižovatce ulic K. H. Borovského a Tovární v Sokolově. Osobní automobil s dosud nezjištěným řidičem měl jet od ulice Tovární směrem do ulice K. H. Borovského a před křižovatkou zřejmě nerespektoval svislé dopravní značení. Po projetí prvního odbočujícího automobilu měl najet do křižovatky a nedat přednost odbočujícímu cyklistovi, který jel za prvním odbočujícím vozidlem po hlavní pozemní komunikaci. Následně mělo dojít k střetu vozidla s jízdním kolem. Čtyřiatřicetiletý cyklista měl po nárazu upadnout na vozovku. Řidič automobilu měl poté odjet, aniž by si splnil povinnost účastníka dopravní nehody. Z tohoto důvodu u něj nelze vyloučit vliv alkoholu v době dopravní nehody či případnou technickou závadu na jeho vozidle.



Při dopravní nehodě mělo dojít k lehkému zranění cyklisty, který byl ošetřen v nemocnici.



Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.



Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 5. 2021

