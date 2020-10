Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.

Chebští policisté pátrají po pohřešovaném 48letém muži z Chebu, který je přibližně 180 cm vysoké hubené postavy, má zelené oči a krátké hnědé vlasy.

Další informace k pohřešovanému muži naleznete zde (v případě, že odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena).

Pohřešovaný muž měl odejít ve čtvrtek dne 29. 10. 2020 kolem 12:30 hodin z bydlení chráněných dílen v Chebu a do současné doby se nevrátil. Při odchodu měl na sobě oblečenou šedou bundu s kapucí do pasu, tmavě modré rifle, zřejmě černé nazouváky tzv. kroksy nebo sandály. Na zádech měl přes rameno černý batoh s nápisem zn. Adidas. Pohřešovaný muž je velmi vážně nemocný a bere pravidelně léky, které nemá u sebe. Jeho zdravotní stav při nepodání těchto léků může být zdraví a život ohrožující. Nemá u sebe mobilní telefon ani žádné finanční prostředky. Není vyloučeno, že by se mohl pohybovat ve společnosti osob bez domova.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

29. 10. 2020

