Pomozte policistům v pátrání po pohřešovaném muži

ÚSTÍ NAD LABEM - Ústečtí policisté již pět dnů pátrají po pohřešovaném muži z Ústí nad Labem.

Ústečtí policisté žádají veřejnost o pomoc pří pátrání po 63letém muži z Ústí nad Labem. Pohřešovaný muž dne 19.9. krátce před devátou hodinou ráno odešel z domova s tím, že se jde projít do města a že se do oběda autobusem MHD č.5 vrátí domů. Do současné dobyse ovšem domů nevrátil a ani rodině o sobě nepodal žádnou zprávu.

Pokud máte o pohřešovaném muži jakoukoliv zprávu, tak jí poskytněte policistům na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně.

V případě, že níže uvedený odkaz již není aktivní, tak se pohřešovaného muže podařilo vypátrat.

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Ústí nad Labem 23. září 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

