Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pomozte policistům při šetření

Praha venkov – VÝCHOD – Při „Houšteckém cyklomaratonu“ byla zraněná přihlížející žena.

Během závodu „Houšteckého cyklomaratonu“, který se konal v sobotu 12. září, projížděl kolem poledne cílovým úsekem jeden ze závodníků. Ten zřejmě z důvodu technického problému na kole spadl do prostoru přihlížejících diváků. Následkem pádu cyklisty utrpěla jedna žena vážné zranění.

Vzhledem k této události žádáme veřejnost o pomoc. Pokud by měl někdo na svých zařízeních kamerový záznam, který by zachycoval tuto situaci, nebo by měl informace či poznatky o nehodě, prosím dostavte se na služebnu policie v Brandýse nad Labem k jejich poskytnutí. Případně můžete kontaktovat policisty na telefonním čísle 974 881 600 nebo lze využít bezplatné linky 158.

por. Mgr. Eva Hašlová

15.9. 2020

