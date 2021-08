Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pomozte objasnit dopravní nehodu

Český Krumlov - Kaplice- Hledáme účastníka a svědky dopravní nehody.

Českokrumlovští dopravní policisté žádají média a širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při objasnění všech skutečností dopravní nehody, která se stala kolem deváté hodiny dopolední dne 30. července letošního roku na křižovatce silnic I/3 a III/1572 vedoucí od obce Omlenice do města Kaplici.

K dopravní nehodě došlo mezi osobními vozidly Isuzu a Kia Seed. Řidička vozidla Kia jela po hlavní komunikaci směrem od Dolního Dvořiště na české Budějovice a řidič Isuzu vjížděl do křižovatky z vedlejší silnice od obce Omlenice a dle dosavadního šetření nedal automobilu jedoucímu po hlavní silnici přednost. V prostoru křižovatky došlo ke střetu. Do havarovaného vozidla Kia Seed následně narazil dosud nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem a z místa nehody odjel neznámo kam, aniž by nehodu řešil. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zraněním řidičky vozidla Kia. Ta byla po prvotním ošetření převezena vozidlem rychlé lékařské pomoci do nemocnice. U obou řidičů byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem.

V zájmu objektivního posouzení všech skutečností žádají českokrumlovští dopravní policisté řidiče/řidičku výše uvedeného, blíže neurčeného vozidla, které narazilo do vozidla Kia Seed, aby se jim přihlásil/a na jejich služebně v budově Územního odboru PČR Český Krumlov na Tovární ulici číslo 165 v Českém Krumlově, na telefonním čísle 974 232 250, případně cestou linky tísňového volání číslo 158 a podal k uvedené události vysvětlení.

Zároveň žádají každého, kdo jel uvedeným úsekem dne 30. července 2021 kolen deváté hodiny dopolední a měl ve vozidle palubní kameru, která by mohla zaznamenat průběh nehody, nebo má relevantní informace k uvedené události, aby je předal policistům na výše uvedených kontaktech. Případ šetří prap. Martina Petlachová.

Za poskytnuté informace předem děkujeme.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

9. srpna 2021

