Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pomozte nám s pátráním

ORLICKOÚSTECKO – Rodina pohřešuje 18letého mladíka, který může být dezorientovaný a zmatený. Trpí poruchou autistického spektra.

Pohřešovaný 18letý mladík byl naposledy viděn matkou dnes ráno kolem 6. hodiny v místě bydliště v Chocni. S kamarádem odešel na vlak a společně odjeli do Uherska. Tam měli přesednout na autobus do Chroustovic, kam chodí do školy. V Uhersku se ale jejich cesty rozešly, do školy už nedojel.

Je vysoký zhruba 185 cm, hubené postavy, má tmavé krátké vlasy a malý knír pod nosem. Oblečen byl do tmavých riflí a tmavé bundy, měl černé botasky a černý batoh s červeným nápisem.

Pokud jste pohřešovaného viděli, nebo nám můžete poskytnout informace, které by přispěly k jeho nalezení, volejte na linku 158.

V případě, že je odkaz neaktivní, byl pohřešovaný vypátrán.

Děkujeme za spolupráci.

8. listopadu 2022

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

