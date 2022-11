Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pomozte nám s objasněním případu

PLZEŇ - Policisté z obvodního oddělení Plzeň 4 se zabývají případem odcizení jízdních kol. Pomozte nám je vypátrat.

Policisté obvodního oddělení Plzeň 4 vedou prověřování v trestní věci, kde je dáno podezření ze spáchání přečinu krádež a přečinu poškození cizí věci, kterého se mohl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že se v noci z 25. na 26. září 2022 vloupal do nákladního vozidla značky Ford, které stálo zaparkované v ulici Souběžná. Z automobilu následně odcizil pánské horské kolo značky Ghost, černé barvy, karbanový rám, přední odpružená vidlice, odpružená zadní stavba - odpružení značky Fox, kotoučové brzdy, staří 8 let, dále pánské horské kolo značky Author, bílé barvy, hliníkový rám, přední odpružená vidlice, kotoučové brzdy, stáří 8 let, koloběžku značky Sencor, černé barvy, stáří 1 rok, a koloběžku značky Xiaomi, černé barvy. Poškozenému majiteli způsobil škodu ve výši několika desítek tisíc korun.

Policisté se případem začali zabývat a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografie odcizených jízdních kol.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni poskytnout jakoukoliv informaci k odcizeným věcem nebo k osobě pachatele, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.

nprap. Michaela Raindlová

11. listopadu 2022

