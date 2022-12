Pomozte nám s objasněním případu

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

PLZEŇ - Policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed se zabývají případem poškození cizí věci.

Policisté obvodního oddělení Plzeň - střed vedou prověřování v trestní věci, kde je dáno podezření ze spáchání přečinu krádež ve stádiu pokusu a přečinu poškození cizí věci. Dosud neznámý pachatel vnikl 16. listopadu 2022 ve večerních hodinách bez použití násilí do jedné plzeňské prodejny, kde poškodil prodejní automat. Poté, co byl vyrušen náhodným svědkem, utekl do zázemí prodejny, kde následně poškodil skleněnou výplň posuvných dveří a z místa utekl. Poškozené společnosti způsobil škodu ve výši několika desítek tisíc korun.

Policisté se případem začali zabývat a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografie z kamerového záznamu, na kterých jsou zachyceny osoby důležité pro trestní řízení.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.

nprap. Michaela Raindlová

14. prosince 2022

