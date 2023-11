Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pomozte kriminalistům objasnit vloupání na benzínku

ÚSTÍ NAD LABEM - Nepoznáváte z videozáznamu podezřelé osoby?

Ústečtí kriminalisté pátrají po totožnosti dvojice mužů, kteří se v měsíci září a říjnu vždy po druhé hodině v noci vloupali do prostor benzínové čerpací stanice na Bukově v Ústí nad Labem. V obou případech přišli stejně oblečeni a odnesli si větší množství cigaret. Jak oblečení, tak případně styl chůze by mohl vést k informaci, která by kriminalisty navedla na stopu pachatele.

V případě, že muže z videozáznamu poznáváte, tak prosím tuto informaci poskytněte policistům na lince 158.

Ústí nad Labem 22. listopadu 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

