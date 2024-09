Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pomohl dopadnout zloděje

BŘECLAVSKO: Pohotový svědek přesně navigoval policisty. /VIDEO/

Tříčlennou skupinu zlodějů nad ránem v Kloboukách u Brna vyrušil při činu teprve devatenáctiletý mladík. U benzinové čerpací stanice si povšiml zaparkovaného vozidla a několika maskovaných osob. Těm k vloupání dobře posloužilo ruční bourací kladivo a páčidlo. Jakmile zjistili, že jsou prozrazeni, naskákali do přípravného auta a odjeli. Mladík okamžitě zalarmoval policisty na tísňové lince a zároveň podezřelý automobil sledoval. Pomohl na místo nasměrovat hned několik hlídek. Policistům se zanedlouho podařilo ujíždějící vozidlo zpomalit pomocí zastavovacího pásu. Následně hůře ovladatelný vůz narazil do svodidel, kdy osádka se pokusila z místa utéct po svých. Na místě jsme za pomocí donucovacích prostředků zadrželi dvě osoby. Poslední muž využil nepřehledného terénu a podařilo se mu zmizet. Kriminalisté následně zjistili totožnost recidivisty a po nezbytných procesních úkonech byl nakonec zadržen i on. Za krádež jim nyní hrozí až několikátý pobyt za mřížemi. Současně policisté zjišťují, zda nemají na svědomí další trestnou činnost.

por. Petr Vala, 19. září 2024.

Související dokumenty Audio -Pomohl dopadnout zloděje.mp3

Velikost souboru:2,4 MB / formát MP3

