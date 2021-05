Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pomocí detektoru nalezl podezřelou bednu

TRUTNOVSKO – Muž neváhal a kontaktoval policii.

ilustrační fotoVčera v dopoledních hodinách jsme přijali oznámení o nálezu podezřelé bedny, kterou muž nalezl v lese v Dolním Dvoře detektorem kovu. V bedně byl kromě různých písemností také předmět podobající se ručnímu granátu. Policisté proto ihned vyjeli na místo a podezřelý nález ohledali. Jelikož v bedně nalezli střelivo a ruční granát, vyžádali si součinnost pyrotechnika. Na místě přivolaný pyrotechnik z expozitury Milovice předměty zajistil a téhož dne odvezl k likvidaci. Ke zranění osob ani majetku nedošlo.

Jak postupovat v případě nálezu munice? Je vhodné dodržet určitý postup, aby se minimalizovalo nebezpečí, protože i několik desítek let staré náboje, granáty a střely mohou při neopatrné manipulaci explodovat.

Jak se správně zachovat? Doporučujeme při nálezu věci, která tvarem a vzhledem odpovídá munici s předmětem nijak nemanipulovat. V blízkosti místa nálezu je vhodné umístit viditelné označení a ustoupit do vzdálenosti několika desítek až stovek metrů. Teprve poté zavolejte linku 158. Policistům sdělte své jméno a příjmení, co jste našli a co nejpřesněji lokalizujte místo, kde se nacházíte. Zůstaňte na místě do příjezdu policistů a k označenému místu nikoho nepouštějte.



por. Ing. Eliška Majerová

6. 5. 2021, 13:30

