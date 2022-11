Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pomoc seniorovi

PELHŘIMOVSKO: Zraněnému muži policisté pomohli

Ve čtvrtek 9. listopadu po druhé hodině odpoledne přijali policisté z obvodního oddělení Pelhřimov oznámení od muže, který měl obavu o svého souseda, kterého viděl naposledy předchozí den. Nyní se mu zdálo, že slyší přes vysoký plot volání o pomoc. Do obce nedaleko Pelhřimova vyjeli ihned policisté. Provedli šetření a vzhledem k vážné obavě o život a zdraví muže překonaly pomocí teleskopického žebříku čtyřmetrovou zeď. Seniora nalezli ležícího na dvoře na zemi, nebyl schopen sám vstát a stěžoval si na bolest. Hlídka muži poskytla první pomoc a vzhledem k chladnému počasí devětasedmdesátiletého seniora zabalila do izotermické folie. Přivolaná zdravotnická záchranná služba muže odvezla do nemocnice. Policisté hospodářské stavení zabezpečili.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

10. listopadu 2022

