Pomoc se hodila

VYŠKOVSKO: Policisté doprovázeli sanitku při urgentním převozu do nemocnice. /VIDEO/

Doslova jízdu o život mají za sebou zlínští záchranáři. Ti v pondělí odpoledne urgentně transportovali miminko ze Zlína na operační sál do brněnské dětské nemocnice. Jenomže jejich pohodovou jízdu nečekaně překazil defekt zadního kola. Zdravotníci s novorozencem náhle zůstali bezmocně stát v odstavném pruhu dálnice D1 poblíž Vyškova. Okamžitě jim na pomoc vyrazila náhradní sanita jihomoravských záchranářů, ale i zdejší dopravní policisté. Před jejich příjezdem ale u odstaveného blikajícího záchranářského vozu náhodně zastavila brněnská převozová sanitka, jehož řidič pospíchajícím kolegům ve svízelné situaci pomohl. Policisté na místo přijeli po bleskové výměně kola, aby se společně mohli vydal na cestu do nemocnice. Houkající policejní hlídka zlínským zdravotníkům bezpečně razila cestu kolonami nejen na dálnici. I díky tomu dojeli záchranáři do cílové stanice včas.

Šoférům připomínáme včasné vytváření záchranářských uliček. Ty se správně mají utvářet už tehdy, když řidiči vjíždí do kolony. Jakmile už řidiči v koloně stojí, rychle vytvořit záchranářkou uličku pro houkající sanitku jde už jen stěží. V podobných situacích pak jsou vozidla s právem přednostní jízdy zbytečně zdržovány. Takovým šoférům navíc ve správním řízení za přestupek hrozí až pětitisícová pokuta. Stejná sankce hrozí řidičům i za její zneužití.

Jak tedy správně vytvořit záchranářskou uličku?

Záchranářskou uličku je třeba vytvářet ihned, jakmile se ocitnete v koloně.

Pokud jedete po dvouproudové komunikaci, vozidla se rozestupují k okraji. Řidiči v levém pruhu se řadí vlevo a řidiči v pravém pruhu se řadí vpravo.

Na tříproudové komunikaci se řidiči v levém jízdním pruhu řadí vlevo ke svodidlům, řidiči jedoucí ve středovém a pravém pruhu se řadí vpravo ke krajnici.

por. Petr Vala, 24. února 2024.

