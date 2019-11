Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pomoc nemohoucímu muži

KLADENSKO – IZS zasahovaly při vstupu do bytu na pomoc seniorovi.

Policisté oddělení hlídkové služby byli dne 8. listopadu 2019 po dvacáté hodině vysláni k asistenci posádky ZZS a hasičů ke vstupu do bytu, ve kterém se měla nacházet zraněná osoba, nemohoucí otevřít sama dveře.

Po příjezdu na místo oznámení do panelového domu v Kladně v ulici ČSA se policisté zkontaktovali s ostatními složkami IZS. Byt se nacházel v šestém patře a po oslovení se z bytu ozýval muž, který uvedl, že upadl a leží na zemi a nemůže se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zvednout. Policejním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o muže ve věku čtyřiaosmdesát let. Dále se policisté před vstupem do bytu snažili zjistit zda nemají příbuzní, sousedi nebo domovník náhradní klíče od bytu, což bylo s negativním výsledkem. Policejní hlídka, aby zabránila škodám při násilném otevření dveří, se chtěla pokusit dostat do bytu přes sousední byty, ale ani tento postup nebyl možný, neboť se v tomto čase nikdo v bytech nenacházel. Z těchto důvodů muselo být využito hasičského náčiní ke vstupu do obydlí.

Senior byl nalezen ležící na podlaze pod oknem v obývacím pokoji. Policisté s posádkou ZZS pomohli muže zvednout a posadit do křesla. Následně bylo zjištěno, že senior si odložil u vchodových dveří berle a upadl, jelikož mu zdravotní stav neumožňuje se zvednout, doplazil se k radiátoru, který se snažil využít jako záchytný bod a pomoc ke zvednutí, což se mu ovšem nepodařilo. Muž byl unavený, ale nezpůsobil si žádné zranění. Po lékařském vyšetření nebylo nutné seniora hospitalizovat.

Záchranná akce, při které zasahovaly všechny složky IZS byla úspěšná.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

11. listopadu 2019

