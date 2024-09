Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomoc lidem zasaženými povodněmi

KARLOVARSKÝ KRAJ – Vybraný materiál putoval z Karlových Varů do Moravskoslezského kraje.

V uplynulých dnech většinu území České republiky zasáhly rozsáhlé a ničivé záplavy po vytrvalém dešti. Na situaci zareagovalo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje uspořádáním materiální sbírky, do které se zapojili policisté i občanští zaměstnanci. Během čtyř dnů bylo vybráno to nejpotřebnější, co je v zasaženým oblastech v současné době potřeba. Ve sbírce totiž nechybělo několik desítek pracovního nářadí, hygienické potřeby, jednorázové pracovní oděvy a rukavice, dezinfekce a čistící prostředky, instantní pokrmy či balená voda.

Nasbíraný materiál byl v pátek těsně po poledni odvezen z Karlových Varů několika dodávkami do nejvíce postižené oblasti v České republice, konkrétně do Ostravy, Nového Jičína a Bruntálu, kde bude následně přerozdělen potřebným do různých měst a obcí v Moravskoslezském kraji.

Do rychle uspořádané sbírky se zapojili téměř všichni z Krajského ředitelství Karlovarského kraje. „Velice mě těší, že se opět ukázalo, že v těžkých chvílích dokážeme nezištně pomáhat tam, kde je zrovna potřeba. Materiální sbírka byla uspořádána rychle a trvala pouze pár dní, přesto se vybrala spousta potřebného a za to bych chtěl všem svých kolegům, kteří se do sbírky zapojili, poděkovat. Každá pomoc, která putuje do zasažených oblastí je nesmírně důležitá,“ uvedl ke sbírce plk. Mgr. Michal Šavrňa, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Všem, které jakkoliv zasáhly povodně, přejeme hodně sil a co nejrychlejší návrat do „běžného života“ bez podobných starostí.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 9. 2024

