Pomněnkový den po roce opět v našem kraji

KRAJ – Policisté se připojí k mezinárodnímu dni pohřešovaných dětí.

25. květen je světově uznávaným dnem pohřešovaných dětí a také královéhradečtí policisté se symbolicky připojí k rozšiřování povědomí veřejnosti o postupech při jejich hledání. „Pomněnkový den“ připomíná příběh starý 40 let. V roce 1979 se ve Spojených státech amerických při své cestě do školy ztratil šestiletý Etan Patz, od tohoto dne jej už nikdo neviděl a v roce 2001 byl chlapec prohlášen za mrtvého. Různé organizace a občanská sdružení začala v následujících letech tento den připomínat v souvislosti se zmizelými dětmi a osud Etana Patze byl hlavní příčinou vyhlášení 25. května jako "Den pohřešovaných dětí".

Jakákoliv ztráta dítěte je pro rodiče silně traumatizující záležitost a zkušenosti policistů dokazují, že často rozhodují minuty. Je proto důležité, aby veřejnost měla alespoň základní informace o tom, jakým způsobem Policie ČR při hledání pohřešovaných dětí postupuje, na co se zaměřuje a jaké jsou nejefektivnější cesty k jejich nalezení. Pomněnkový den je proto vhodnou příležitostí, jak seznámit rodiče s ideálním postupem při nahlášení pohřešování dítěte, a jak představit práci policistů v terénu. Proto se v pátek 24. května královéhradečtí policisté vydají za rodiči na vytipovaná místa a budou jim předávat jak informační materiály, tak i rady, jak co nejlépe postupovat v případě, že se dítě ztratí.

Zároveň bychom rádi veřejnost v Královéhradeckém kraji uklidnili, neboť v současné době pohřešujeme pouze jedno dítě mladší 15 let a v tomto konkrétním případě se navíc jedná o dlouhodobý spor mezi rodiči dítěte, který je řešen soudně. Pohřešujeme také 1 osobu mladší 18 let, nicméně ani tento případ není nikterak dramatický - jedná se o osobu, která již po několikáté utekla z domova a policisté nemají žádné indicie nasvědčující tomu, že by byla ohrožena na zdraví či životě. Kriminalisté pak uklidňují, že dlouhodobá zkušenost je taková, že drtivá většina pohřešovaných malých dětí je nalezena během několika málo desítek minut, u mladistvých pak doba zřídkakdy přesáhne 24 hodin.

Základní informace o systému „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“ (NKMPPD) naleznete na webových stránkách https://www.pomoztemenajit.cz/

