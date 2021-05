Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pomněnkový den

PLZEŇSKÝ KRAJ - I v letošním roce se policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zapojili do celorepublikového projektu, který připadá na 25. května – Den pohřešovaných dětí.

Od roku 1983, kdy vyhlásil prezident Spojených států amerických Ronald Reagan 25. květen za Den pohřešovaných dětí jako vzpomínku na šestiletého chlapce, který se právě 25. května 1979 v New Yorku ztratil po cestě do školy, má tento den již mnohaletou tradici. Název - Pomněnkový den je vyvozený od kvítku pomněnky, jehož překlad z angličtiny znamená „nezapomeň na mě“. Od roku 1986 se začal jako mezinárodní den pravidelně připomínat. V České republice proběhl 1. ročník Pomněnkového dne v roce 2004.



Policisté v Plzeňském kraji tak s tímto tématem v úterý oslovovali děti, kterých se právě zmiňované téma týká. Projekt má za cíl dostat do povědomí dětí, jaká jsou rizika útěků z domovů a také se snaží osvětou o činnější zapojení lidí, kteří mohou v takových případech přispět k nalezení ztracených dětí.



Oslovené děti z rukou policistů dostávaly silikonový náramek s telefonním číslem linky tísňového volání a s odkazem na webové stránky „pomoztemenajit.cz“, samolepku se stejným odkazem a leták s Markem Ztraceným, se kterým si společně letos Pomněnkový den připomínáme.



Jakmile policie přijme oznámení o pohřešování dítěte, které může být ohroženo na životě nebo na zdraví, používá se Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Jedná se o prostředek, díky kterému se veškeré informace o pohřešování dostanou prostřednictvím médií ve velmi krátké době k široké veřejnosti.



Pokud oznamujete na Policii ČR pohřešování dítěte, je důležité poskytnout:



* co nejvíce informací o dítěti – podrobný popis dítěte



* popis oblečení, ve kterém by pohřešované dítě mělo být



* aktuální fotografii



* zdravotní, psychický stav



* další informace, které by byly podstatné pro pátrání



Letošní Pomněnkový den si připomínáme se zpěvákem Markem Ztraceným, který spoty a texty v písni v projektu „ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden“ vzkazuje, že někdy se problémy zdají horší, než vlastně jsou, že se dají řešit, a že není třeba před nimi utíkat. K dispozici jsou na sociálních sítích, webových stránkách Policie ČR a informačních tabulích Ámos vision a dalších médiích.





por. Bc. Hana Kroftová

25. května 2021





