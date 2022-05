Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pomněnkový den

KUTNOHORSKO - Policisté připomínají Mezinárodní den pohřešovaných dětí.

Ve středu 25. května si svět připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Pomněnkový den se zrodil v roce 1983 ve Spojených státech amerických jako den, který má připomínat osud pohřešovaných dětí. Prvním, kdo den takto označil, byl tehdejší americký prezident Ronald Regan. Symbolem tohoto dne se stala květina pomněnka, jejíž anglický název zní forget-me-not, proto je v České republice připomínán jako „Pomněnkový den“ od roku 2004.

Pohřešované děti tím vzkazují „nezapomeň na mě“. Jeho smyslem je především upozornit veřejnost na fenomén pohřešovaných dětí či dětí na útěku a rovněž vyjádřit poselství naděje a solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo.

Policie České republiky si tento významný den připomíná již řadu let a využívá jej k rozšiřování povědomí veřejnosti o tématu pohřešovaných dětí i dalších osob. V loňském roce byla navázána spolupráce s Markem Ztraceným, který své jméno i písničky promítl právě do projektu „ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden“. Zpěvák podpořil i letošní ročník projektu a vzkazuje nejen náctiletým, že útěk není řešením problému a než si nechat od někoho bezdůvodně ubližovat, je lepší se svěřit a požádat o radu, jak s problémem naložit. Do osvěty pátrání po dětech se v letošním roce zapojili i Patricie Pagáčová a Jan Koller.

Na Kutnohorsku se v rámci mezinárodního dne pohřešovaných a zmizelých dětí beze stopy připojila ZŠ a PrŠ Kutná Hora.

Co dělat, když se mi ztratí dítě?

I když je to těžké, zachovejte klid. Malé děti se často jen někde „Schovávají“.

Prohledejte místa, kde bylo dítě naposledy.

Prohledejte nebezpečná místa v okolí.

Kontaktujte rodinu, přátelé, sousedy.

Při pobytech na akcích, kde se vyskytuje vysoký počet obyvatel, si se svým dítětem můžete domluvit místo, kde se v případě ztráty sejdete (velký strom, kašna, stánek s občerstvením atd.)

Vybavte své dítě lístečkem s potřebnými kontakty a adresou, které může poskytnout v případě ztráty či bloudění nápomocným osobám a policistům.

Obraťte se na policii! Ať už prostřednictvím tísňové linky policie 158 nebo kontaktovat policisty na nejbližší policejní služebně.





30. května 2022

