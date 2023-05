Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pomněnkový den 2023

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ - Připomínka ztracených a pohřešovaných dětí, a jak jinak, než prevencí.

Pomněnkový den 2023Policisté Královéhradeckého kraje se připojili k aktivitám Pomněnkového dne, tedy k připomenutí všech ztracených a pohřešovaných dětí. Tento den, který každý rok připadá na 25.5., byl poprvé vyhlášen v roce 1983 v USA. Česká republika si jej připomíná od roku 2014.

Také královéhradečtí policisté se dnešního dne připojili do celostátní aktivity, podporované 23 zeměmi světa. V rámci této aktivity vyrazili policejní preventisté mezi děti různých věkových skupin a upozorňovali je na nebezpečí, která jim hrozí, když se vzdálí nebo utečou ze svých domovů, aniž by komukoli dali vědět, kam se vydali a co zamýšlejí.

O projektu i souvisejících aktivitách, jimž se věnují policisté v celé České republice již od roku 2014, se dočtete také na stránkách Policejního prezidia, zároveň zde také najdete odkaz na publikaci pro děti Zajíčkovo nebezpečné dobrodružství, která byla připravena mezinárodní organizací Amber Alert a pro malé čtenáře přeložena do češtiny.

Daší informace si můžete přečíst také na stránkách Ministerstva vnitra, odkaz na ně najdete zde.

Dole ve fotogalerii si prohlédněte fotografie z preventivních aktivit policistů v Královéhradeckém kraji.

kpt. Mgr. Eva Prachařová

koordinátorka prevence

25.5.2023

