Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomněnkový den

KARLOVARSKÝ KRAJ – Mezinárodní den pohřešovaných dětí.

Policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje připomněli dne 25. května Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Přesně v tento den, v roce 1979 zmizel v New Yorku při cestě do školy šestiletý chlapec. Přestože se rozběhlo rozsáhlé pátrání, nebyl nikdy nalezen. Jeho případ vedl ke snaze nalézat a následně využívat nové přístupy v případech pátrání po pohřešovaných dětech. O několik let později v roce 1983 tehdejší prezident označil tento den za Den pohřešovaných dětí a v roce 1986 se začal připomínat jako mezinárodní. V České republice se od roku 2004 označuje jako tzv. Pomněnkový den.

Pohřešování dítěte je vždy velmi vážnou událostí, při které se aktivuje maximální počet sil a prostředků nejen Policie České republiky, ale i dalších složek Integrovaného záchranného systému a v poslední době i přibývajících dobrovolnických organizací.

Policie České republiky si tento významný den připomíná již řadu let. V loňském roce byla navázána spolupráce s Markem Ztraceným, který své jméno i písničky promítl právě do projektu „ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden“. Zpěvák podpořil i letošní ročník projektu a vzkazuje nejen náctiletým, že útěk není řešením problému a než si nechat od někoho bezdůvodně ubližovat, je lepší se svěřit a požádat o radu, jak s problémem naložit. Do osvěty pátrání po dětech se v letošním roce zapojili i Patricie Pagáčová a Jan Koller.

Naším cílem je větší informovanost a současně zapojení široké veřejnosti do pátrání po pohřešovaných dětech. Každoročně se tento den dostává do podvědomí více lidem. Symbolem je modrá kytička pomněnky, jež policisté společně s informačním letáčkem rozdávají.

Problematiku pohřešovaných dětí policisté ve středu dne 25. května 2022 přiblížili návštěvníkům jednoho z karlovarských obchodních domů. Veřejnosti policisté připomněli, že právě oni jsou důležitou součástí při pátrání a aby si všímali osamocených dětí. V rámci této akce návštěvníkům obchodního domu rozdávali preventivní propagační předměty související s tématem pohřešovaných dětí.

K rychlému šíření informací o pátrání po dětech v ohrožení přispívá i mobilní aplikace ECHO, jejíž vývoj a provoz podporuje Nadace Vodafone. Aktivní využívání aplikace výraznou měrou zvyšuje šanci na nalezení pohřešovaných dětí. Maximální rozšíření aplikace ECHO mezi uživatele chytrých telefonů může taktéž výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá, protože široká veřejnost se přímo oznámením ve svém telefonu okamžitě dozvídá, které ztracené dítě se hledá, přesně jak ukazuje v letošním novém klipu Marek Ztracený. Čím více lidí se dozví o pátrání, a čím rychleji se pátrání zahájí, tím větší je šance, že pohřešované dítě bude nalezeno.

Rady co dělat, když někoho budete postrádat?

Než půjdete na policii, je nutné:

• vyhodnotit situaci, je rozdíl, zda se jedná o dospělou osobu, dítě, nemocnou osobu, duševně dezorientovanou osobu nebo ohroženou na životě apod.

• nebát se pátrání, které bude vyhlášeno v médiích, mnohdy právě díky veřejnosti se pohřešovaná osoba nalezne.

U dětí a mladistvých je nutné na prvním místě:

• obvolat své příbuzné, známé a kamarády

• důkladně prohledat byt, dům, zahradu, sklepy, půdy a okolí vašeho bydliště

• zkontrolovat, zda doma nezmizely doklady, peníze, oblečení, mobilní telefon, věci osobní potřeby, které by pohřešovaný mohl mít u sebe.

Pokud jdete na Policii ČR nahlásit pohřešovaného, nezapomeňte:

• aktuální fotografii

• doklady

• připravit si podrobný popis osoby

• vzpomenout si na oblečení, ve kterém by pohřešovaný mohl být

• nezapomenout uvést jeho zdravotní a psychický stav.

por. Mgr. Soňa Podlahová

27. května 2022

