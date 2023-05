Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pomněkový den

Jihočeský kraj - Na dnešek připadá Mezinárodní den pohřešovaných dětí.

Dnes ve čtvrtek 25. května si připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí, který známe jako Pomněnkový den a v České republice si ho připomínáme od roku 2004. Mezinárodním dnem byl však stanoven již v roce 1986 ve Spojených státech amerických. Pomněnkový den se mu říká na základě události z roku 1979, kdy se v tento den ztratil šestiletý chlapec jménem Evan z New Yorku, který nepřišel do školy. Do pátrací akce po zmizelém chlapci se zapojilo mimo policistů také mnoho dobrovolníků. Evan nebyl nikdy nalezen. Při pátrání po chlapci byly všude rozkvetlé pomněnky. Pomněnky se tak staly symbolem tohoto dne. Každoročně policisté tento den problematiku pátrání po pohřešovaných dětech připomínají při besedách ve školách a debatách s širokou veřejností. V letošním roce předávají nejen dětem publikaci Zajíčkovo nebezpečné dobrodružství, kterou připravila nadace Amber Alert Europe – Evropské centrum pro pohřešované děti. Publikace je přeložena do 20 světových jazyků a je určena dětem ve věku od 3 do 7 let.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

25. května 2023

Odkazy do noveho okna Pomněnkový den ve Vimperku Detailní náhled Pomněnkový den v Lenoře Detailní náhled

vytisknout e-mailem