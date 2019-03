Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pomaloval zařízení v internetové kavárně

LIBEREC - Na konci měsíce ledna navštívil 21letý muž internetovou kavárnu v centru Liberce. Zanechal zde po sobě na zařízení svou uměleckou značku.

Více jak sedmitisícovou škodu způsobil 21letý muž z Liberecka, který na konci ledna tohoto roku navštívil internetovou kavárnu v Liberci, na Sokolovském náměstí.

Do kavárny si zašel kolem poledne a potkal se zde s kamarádem. Následně si šel zahrát na počítači. Poté vyndal z kapsy bundy lihový fix růžové barvy a na stůl napsal nápis "WARESO", přičemž tento nápis neměl žádný hlubší význam. Poté přešel dále k promítacímu plátnu, na které zanechal svoji specifickou uměleckou značku a nějaká písmena nedávající význam. Nenechal bez povšimnutí ani zrcadlo, kde vytvořil nápis "NAME", ale to už k němu přistoupil zaměstnanec kavárny, a požádal ho, aby svého jednání zanechal. Mladík ho uposlechl a zaměstnanci sdělil, že to půjde smýt. Ze strany obsluhy kavárny byl mladík požádán, aby kavárnu opustil.



Případem se zabývali policisté z obvodního oddělení Liberec - Centrum, kteří zjistili, že se jedná o mladíka, který se na jejich služebně v souvislosti se sprejerstvím neocitl poprvé. V uplynulých dnech mu ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělil podezření ze spáchání přečinu "poškození cizí věci". Nyní se za své jednání bude opět zpovídat před soudem. Ten může mladíka za jeho malůvky poslat až na rok do vězení.



29. 3. 2019

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

