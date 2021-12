Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Pomáhat a chránit - policie pro obyvatele a turisty na horských stezkách a lesních cestách“

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/00002119

Předpokládaný termín realizace: 2021 - 2022

Celkový schválený rozpočet projektu: 43 771,20 EUR

Z toho 85% spolufinancování EU: 37 205,52 EUR

Z toho 15% vlastní zdroje: 6 565,68 EUR



Popis projektu:

Realizace tohoto projektu přispěje ke zvýšení znalostí policistů v rámci přeshraniční spolupráce, k lepšímu předávání informací, k posílení vzájemné spolupráce policie ČR a Polska při společných pátracích akcích v pohraničí, k navázání přímých interpersonálních kontaktů mezi policisty v rámci polsko-českého pohraničí. Zároveň dojde k výměně zkušeností, propracování společných postupů a nastavení podmínek pro společné operace na obou stranách hranice. Dále proběhnou preventivní akce pro obyvatele a turisty polsko-českého pohraničí.



Hlavní cíl:

Hlavním cílem projektu je zlepšení úrovně spolupráce mezi policejními jednotkami obou zemí. Cíle bude dosaženo organizováním společných polsko-českých aktivit. V rámci projektu proběhnou společná polsko-česká školení pro používání GPS navigace a čtení z map. Následovat bude dvoudenní terénní cvičení za účasti horské služby, kterého se zúčastní celkem 83 osob obou partnerů se simulacemi konkrétních situací, ke kterým může v oblasti hor dojít. Těmto aktivitám budou předcházet 2 dvoudenní setkání k přípravě přeshraničních cvičení, k přípravě informačních materiálů pro školení a preventivní akce. Zároveň budou realizovány setkání pro seniory (10 setkání pro celkem 100 osob), kde budou předávány základní informace o tom, jak by se měli připravit na cestu na hory nebo do lesa (co vzít s sebou, koho informovat v případě vzniku nečekané situace a jak se za těchto okolností chovat).

