Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pomáhat a chránit

PLZEŇ - Během uplynulého víkendu měly záchranné složky plné ruce práce. Role policistů plnila heslo pomáhat a chránit, kdy strážci zákona usilovně pracovali na oznámených případech majetkového charakteru, dohlíželi na plynulost a bezpečnost v dopravě, zajišťovali a dohlíželi na dodržování veřejného pořádku, šetřili vzniklé dopravní nehody a prováděli úkony spojené s nahlášenými požáry.

Během uplynulého víkendu měly záchranné složky plné ruce práce. Role policistů plnila heslo pomáhat a chránit, kdy strážci zákona usilovně pracovali na oznámených případech majetkového charakteru, dohlíželi na plynulost a bezpečnost v dopravě, zajišťovali a dohlíželi na dodržování veřejného pořádku a šetřili vzniklé dopravní nehody. Jen počátkem nového roku policisté řešili nahlášené krádeže vloupáním do vozidel, objektů, bytů a rodinných domů. Mezi šetřené případy krádeže patří i jedna bytová jednotka v obývaném domě ulice Sady 35 v Plzni, kde 2. ledna 2022 ve večerních hodinách neznámý pachatel násilím vnikl do bytu ve třetím patře, odkud odcizil hodinky v hodnotě za 4 000 korun. Policisté obvodního oddělení střed ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody a po pachateli dále pátrají. V jiném bytě dne 2. ledna 2022 krátce před pátou hodinou odpoledne došlo v centru města v Bendově ulici k požáru. Dle prvotních informací měl muž narozený v roce 1977 založit a sám se snažit uhasit požár, a to v jedné z místností bytu. Měl tím dle všeho řešit vzniklou krizi v osobním životě. Muž byl pod vlivem alkoholu a OPL a policisté se případem dále zabývají. Mezi další šetřené případy patří vzniklý incident v centu města dne 1. ledna 2022, který se odehrál v brzkých ranních hodinách. I v tomto případě zde sehrál svou roli požitý alkohol, ale za volantem. Při dechové zkoušce detekční přístroj policistům ukázal u 21letého řidiče hodnotu 2,22 promile alkoholu. Policisté v současné době ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a případem se dále zabývají.

nprap. Veronika Hokrová

3. ledna 2021

